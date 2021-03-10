В Ярославле не смогли разъехаться троллейбусы: горожане обвинили в пробке коммунальщиков

Коммунальщики отчитались об уборке снега. ФОТО: группа "ЕДДС" ВКонтакте

Днем 9 марта на улице Большая Октябрьская в Ярославле было парализовано движение транспорта. По словам очевидцев, два троллейбуса не смогли быстро разъехаться из-за нечищеной дороги. Снег, который накопился на обочинах, сильно сузил проезжую часть.

- Из-за того, что вы откладываете на потом заявки с пометкой «срочно», движение было парализовано 20 минут в оба направления. По вашей вине это произошло, из-за неубранных куч снега в центре города. Большая Октябрьская – от остановки «Мукомольный» до площади Богоявления машины паркуют рядом с сугробами. Проезжая часть сильно заужена. Уберите снег с правых полос, - пишет в группе «Единая диспетчерская служба Ярославля» Виктория Добрякова.

Пробка образовалась вчера, 9 марта, а гневный пост в группе ЕДДС был опубликован только сегодня. И спустя несколько минут – комментарий МБУ «Горзеленхозстроя» о том, что в ночь с 9 на 10 марта снег с Большой Октябрьской вывезен. Сообщение ярославны, судя по всему, ожидало своего времени а точнее, когда по нему смогут отчитаться.

- Работы будут продолжены, - уверяют в «Горзеленхозстрое».