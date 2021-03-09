В Ярославле прекратили поиски пропавших подростков Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле нашли двух пропавших подруг – 14-летнюю Екатерину Кириллову и 13-летнюю Дарью Скокову. Девушки покинули свои дома во Фрунзенском районе 1 марта. Их искали неделю.

— В настоящий момент следователи опрашивают несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства их исчезновения, — прокомментировали в СК по Ярославской области.

В поисках пропавших приняли участие криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Сейчас жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.