В сельскую школу Ярославской области детей возит разваливающийся автобус Фото: Андрей КАРА

5 марта в группе «Жесть. Ярославль» «ВКонтакте» появилось обращение родителей учеников Дмитриевской школы Даниловского района. Дело в том, что автобус, на котором добираются дети до учебного заведения, уже устарел.

– Во-первых, автобус 2003 года выпуска, во-вторых, весь гнилой, что страшно смотреть. Каждый раз какие-то поломки: то колесо отвалится, то двери не закрываются и это во время поездки с детьми, – написал автор обращения.

По словам родителей, подвозят в школу на автобусе 28 детей, все она из отдаленных деревень.

– Некоторым надо переходить железную дорогу, как сейчас в данный момент, когда автобус снова на ремонте, развалился двигатель. И сколько это будет продолжаться неизвестно. На таком транспортном средстве детей возить нельзя. Мы хотим, чтобы наши дети ездили в тепле, и водитель не мучился с этой развалюхой. Помогите нам, пожалуйста!

Начальник управления образования Даниловского района Владимир Головяшкин уточнил, что сейчас проблема решена. Автобус стоит на ремонте, а возят детей на личном транспорте водителя. Власти района уже обращались с просьбой приобретения новых «Газелей» к губернатору, но такие вопросы так быстро не решаются. А у самой школы денег на это нет.

В январе 2021 года правительство области предоставило сельским школам 24 новых школьных автобуса, из которых 21 марки ПАЗ на 31 посадочное место и 3 марки ГАЗ на 11. Судя по всему, транспорта на Дмитриевскую школу попросту не хватило.