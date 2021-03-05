Судебные приставы подготовили сюрприз для женщин к 8 марта

Дам, которые пришли в прокуратуру по вопросу о получение алиментов, судебные приставы встретили с букетами цветов. Фото: УФССП по Ярославской области

Сегодня, 5 марта, женщины Ярославля, окунулись в атмосферу приближающегося праздника. И произошло это там, где всем обычно не до веселья. Дам, которые пришли в прокуратуру по вопросу о получение алиментов, судебные приставы встретили с букетами цветов.

- Мужчины Управления ФССП России по Ярославской области поздравили милых дам, пришедших на личный прием граждан. Приятные комплименты, живая музыка, профессиональная фотосессия и цветы в подарок, - рассказали УФССП по Ярославской области.

О задумке никто из посетительниц не знал. Для жительниц встреча стала приятной неожиданностью.