В Ярославле вновь перенесли дату открытия ФОКа в Дзержинском районе

Спорткомплекс не успевают сдать вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФОК с бассейном в Дзержинском районе Ярославля, которого с нетерпением ждут брагинцы, будет сдан в эксплуатацию не раньше четвертого квартала этого года. Зато рядом в самое ближайшее время планируют открыть другой спорткомплекс и тоже с бассейном, правда, коммерческий.

ФОК, который строится по федеральной программе «Газпром-детям» должны были запустить еще в конце 2020 года, но не успели. Из-за коронавируса. Назначили другой срок открытия – первый квартал 2021 года, но, как мы видим, все даты прошли, а комплекс так и не начал работать.

Бассейн рядом с домом, конечно, привлекателен для многих, но в ФОКе также должны были открыться кружки и секции детского спорта и творчества.