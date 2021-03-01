В Ярославле из-за прорыва в водопроводе затопило двор

В аварийном дворе скопилось большое количество воды, поэтому выезд с места ЧП для автомобилей стал опасен. Фото: Игорь Сорокин

В Ярославле на проспекте Ленина, 115 прорвало межквартальный водопровод. Из-за аварии два жилых дома, ресторан быстрого питания и магазин остались без воды.

- Утечка межквартального водопровода диаметром 200 мм. Заявка поступила сегодня утром, бригада ярославского водоканала оперативно выехала на место и приступила к ликвидации утечки. Сейчас вода перекрыта, холодной воды нет в двух домах, магазине и ресторане быстрого питания. Ориентировочно работы будут завершены к вечеру, - рассказали в пресс-службе «Ярославльводоканала».

Но это не единственная беда. В аварийном дворе скопилось большое количество воды, поэтому выезд с места ЧП для автомобилей стал опасен.

- Воды по капот, - прокомментировал ситуацию Игорь Сорокин в группе «Единая диспетчерская служба Ярославля».