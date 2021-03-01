Сергей Гармаш даст эксклюзивный концерт в Ростове Великом. ФОТО: государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"

В Ростовском кремле 12 марта пройдет эксклюзивный концерт народного артиста России Сергея Гармаша. Актер прочитает произведения Антона Чехова, а сопровождать чтение будет музыка Сергея Прокофьева.

- Музыка Прокофьева, звучащая где-то фоном, где-то - самостоятельными фрагментами, позволит объединить абсолютно разноплановые произведения Чехова, гармонично переключить внимание зрителя с трагедии на комедию и наоборот, - рассказал дирижер

Московского театра «Новая опера» Дмитрий Волосников.

Концерт обещает быть действительно уникальным, так как после ухода Сергея Гармаша из театра «Современник» артист недоступен театральному зрителю, увидеть его можно лишь в кино. Для актера выступление в Ростовском кремле будет не первым – в 2018 году он принял участие в концерте open-air «История государства Российского в музыке и колоколах».