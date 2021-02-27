Для ярославской областной больницы купят современный томограф Фото: Правительство Ярославской области

Новый рентгеновский томограф для обследования сердца и головного мозга, купят для ярославской областной больницы. Стоимость комплекта - 59 миллионов рублей, которые поступят из федерального бюджета.

- В борьбе с сердечно-сосудистыми недугами оперативно проведенное обследование порой играет решающую роль, – сказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Также до 2022 года мы планируем закупить еще комплекс оборудования для регионального сосудистого центра и для первичных сосудистых отделений в Ярославле, Рыбинске и Угличе.

Поставка передовой медтехники в региональный сосудистый центр на базе областной больницы в рамках нацпроекта проходит третий год подряд. За это время было закуплено тяжелое оборудование почти на 130 миллионов рублей. В этом году 136,6 миллиона рублей пойдет на закупку лекарств для пациентов высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении.