Дорожный беспредел: Ярославль снова стоит в 10-бальных пробках

Скриншот из приложения «Яндекс пробки»

Дороги покрылись ледяной коркой. На гололед жалуются как автомобилисты, так и пешеходы.

– Автобусы на полиграфкомбинате перегородили всё движение! Не могут ехать, на дороге чистый лед, – рассказал подписчик сообщества «Подслушано в Ярославле».

Другие комментаторы не отчаиваются:

– Даже лед помыли. А вы говорите не убирают.

По словам очевидцев, на улице Советской автобус оказался поперек дороги и перекрыл движение по проспекту Ленина.

На Московском проспекте рейсовый автобус 105 ушел в забор. Авария произошла на перекрестке с улицей Гагарина.

При въезде на Богоявленскую площадь фура не смогла вывернуть с Московского проспекта и встала ровно посередине двух полос. Все движение с Московского парализовано, – пишут очевидцы.

– Стоим без движения уже ОЧЕНЬ ДОЛГО! Где вы, мистические уборщики города?! – интересуется Vera Yaroslavskaya в группе «Дороги Ярославля».

Сервис «Яндекс пробки» показывает твердую десятку. Почти вся центральная часть города и главные проспекты окрашены в красный цвет.