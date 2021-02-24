Из центра Ярославля можно уехать в Тутаев

Теперь автобус останавливается в Ярославле на Площади Карла Маркса и проспекте Ленина. Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня, 24 февраля, на автобусном маршруте №128 Ярославль-Главный – Тутаев (левый берег) вводится дополнительная остановка. Теперь автобус останавливается в Ярославле на Площади Карла Маркса и проспекте Ленина.

– Решение принято в интересах пассажиров. Возможность осуществлять посадку и высадку в центральной части города повысит доступность транспортных услуг для жителей Тутаева, Ярославля и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут, – пояснил директор регионального департамента транспорта Сергей Кайгородов.

Расписание из-за нововведения не изменится, все льготы будут действовать.