В Ярославле людям без определенного места жительства выдали продукты Фото: Мэрия Ярославля

«Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля» получил из областного бюджета 2,2 миллиона рублей. Эти деньги будут использованы для закупки 18 тысяч продуктовых наборов.

— Наше учреждение принимало участие в областном конкурсе и выиграло грант на оказание услуг в сфере социального обслуживания для лиц без определенного места жительства. В соответствии с государственным заданием на 2021 год мы должны будем обеспечить питанием не только наших постояльцев, а еще не менее 300 человек на улицах Ярославля. Кроме того, мы заключили соглашение с пятью некоммерческими организациями, которые готовы предоставлять горячее питание для всех нуждающихся, — сообщила первый заместитель директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Валентина Бриенкова. Состав продуктового набора определен правительством Ярославской области. В него входят: лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, паштет, хлебцы, чай, сахар, питьевая вода и набор одноразовой посуды.