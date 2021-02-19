В результате ДТП в Ярославле пострадали три человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая авария произошла утром, 18 февраля, на проспекте Ленина. Мужчина 51 года управляя автобусом «ЛИАЗ», во время поворота совершил наезд на 39-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы.

Еще один случай произошел около 22:15 на Тормозном шоссе. Столкнулись Daewoo Nexia, за рулем находился мужчина 46 лет, и Lada Largus, под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель машины Nexia.

На место аварий выезжали врачи и сотрудники ГИБДД. Пострадавшие получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также в этот день на пешеходном переходе сбили молодую девушку.