В Ярославле проверили график движения маршруток Фото: Мэрия Ярославля

Специалисты мэрии Ярославля провели рейд по проверке соблюдения графиков движения маршрутки № 98 «Улица Космонавтов» — «Улица Павлова». Жители Ярославля недовольны отсутствием автобусов этого маршрута в определенные часы. — Сегодня мы проверили соблюдение расписания по маршруту № 98. Автобусы следуют в соответствии с утвержденной схемой движения, но есть отставания по времени прибытия на конечный остановочный пункт. Это связано с заторами на улично-дорожной сети города, которые мешают четко соблюдать расписание движения, — рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Евгений Бякин. Многие автобусы, особенно в вечернее время, просто не выходят на линию. — Вечером приходится ходить пешком на остановку до улицы Гагарина, потому что 98-х маршруток просто не дождаться, в принципе, как и многих других. Они не ездят. Спасает только пятый троллейбус, — отметила жительница Елена Ожиганова. Все нарушения фиксируются в акте проверки, который направляется в контролирующие органы для принятия мер. За подобные нарушения полагается штраф.