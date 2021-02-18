В Ярославской области люди снова сидят без воды

ФОТО: группа "Подслушано | Углич" "ВКонтакте"

Авария на водопроводе произошла утром в четверг, 18 февраля. Из-за этого холодную воду отключили на трех соцобъектах, 37 многоквартирных и 93 частных домах.

Авария произошла в районе Ярославской улицы. Последствия собирались устранить до конца рабочего дня.

Воду отключили на улице 9 января, Февральская, Опарина, Спасская, Ярославская, Гражданская, а также в микрорайоне Мирный.

– На устранение аварии брошены все силы, планируем устранить до конца рабочего дня. На время работ без воды остались две котельные, но они были предупреждены и сделали запас воды. Горячую воду отключили только в домах, которые попали под отключение холодной. В системе теплоснабжения горячая вода циркулирует и разморозки не будет, — рассказывал начальник ПТП «Углич» ГП ЯО «Северный водоканал» Евгений Харин.

На момент публикации в «Северном водоканале» сообщили, что авария на водопроводе устранена. Ведется постепенный запуск системы.

— Авария на водопроводе по улице Ярославская в Угличе устранена. Водоснабжение восстановлено. Работы проводились в течение всего дня при низкой температуре. Спасибо жителям за терпение, рабочим – за устранение аварии, — написал глава муниципального района.

Также авария произошла в Данилове. Холодную воду отключили в 10 многоквартирных и 38 частных домах.