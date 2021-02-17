В Рыбинске хлебзавод оштрафовали на 100 тысяч рублей

Только после того, как штраф достиг 100 тысяч рублей должник отреагировал и заплатил. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На предприятии плохо работали очистные сооружения, поэтому судебные приставы прислали руководству предупреждение, но оно никак не отреагировало и завод продолжил портить экологию. На второй раз собственник также продолжил упрямиться, несмотря на то, что суд назначил штраф 30 тысяч рублей. Только после того, как штраф достиг 100 тысяч рублей должник отреагировал и заплатил.

- Пристав предупредил, что после второго протокола возможность к привлечению уголовной ответственности становится выше, поэтому не стоит дальше упорствовать. В настоящий момент должник изыскивает средства для проведения ремонтных работ по обеспечению очистки сточных вод, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.