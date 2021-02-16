На ремонт нужны еще сутки: ситуация в Ростове Великом на этот час

В третьем доме требуется замена 300 метров теплотрассы Фото: Правительство Ярославской области

200 человек в трех многоквартирных домах продолжают замерзать. Последствия коммунальной аварии в Ростове Великом устраняют уже три дня.

- По двум домам работы будут завершены в ближайшее время. В третьем ситуация сложнее, требуется замена 300 метров теплотрассы: на ремонт понадобится около суток, - пояснили в правительстве области.

Замерзающие ростовцы, которым приходится надевать дома верхнюю одежду, чтобы не околеть, могут в пунктах временного размещения или в гостиницах. Но в гостиницах количество мест ограничено, в приоритете - семьи с маленькими детьми.