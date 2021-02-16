Школу в Ярославской области закрыли на карантин

Когда дети вернутся к привычному режиму учебы, пока не известно Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрыли Колодинскую школу, что находится в Пошехонском районе.

Как сообщили в департаменте образования региона, в 10 классах из 36 детей простуду подхватили 11. Среди дошкольников из 14 человек заболели трое. У пятерых преподавателей Колодинской школы выявили коронавирус.

На данный момент в Ярославской области на карантине по ОРВИ находятся 807 школьников, с COVID-19 - 85 учеников школ. Среди заболевших коронавирусом 21 студент и 200 детсадовцев.