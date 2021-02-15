В Ростове открыли пункт временного размещения людей

Власти начали проверку временного жилья для ростовчан. Фото: Антон Капралов

В Ростове, 14 февраля, произошло ЧП- прорвало теплотрассу на улице Спартаковская. Ремонтные работы длятся второй день, в городе развернули два пункта временного размещения: в театре Ростова Великого на улице Пролетарской и в Городском центре молодежи и спорта.

Власти начали проверку временного жилья для ростовчан.

- Проверил готовность пункта временного размещения жителей в Театре Ростова Великого. В случае, если аварийные работы затянутся, либо возникнут новые случаи аварий, у жителей, отключенных от отопления домов, будет возможность разместиться тут, - сообщил Антон Капралов.

Сейчас рабочие выявляют места утечки и ликвидируют прорывы в трубах.