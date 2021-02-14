Губернатор Ярославской области прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Ростове

Фото: группа во «Вконтакте» Дмитрий Миронов
В результате прорыва на теплотрассе без отопления и горячей воды осталось 3 тысячи человек. Температура в квартирах не более 10-12 градусов.
— Поручил направить на ликвидацию последствий все средства и силы коммунальных служб района. Специалисты работают, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.
Все работы должны быть завершены сегодня — до 19:00.
Из районного резервного фонда ЖКХ выделены необходимые материалы для устранения проблемы. Подготовлены два пункта временного размещения: в театре Ростова Великого на улице Пролетарской и в городском центре молодежи и спорта.
Также глава региона поручил сделать для жителей перерасчет за услуги ЖКХ.
— Сейчас держу ситуацию на личном контроле, потребовал каждый час докладывать о том, что сделано для устранения последствий аварии, — сообщил на своей странице в социальной сети Дмитрий Миронов.