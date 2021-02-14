Губернатор Ярославской области прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Ростове

Фото: группа во «Вконтакте» Дмитрий Миронов

В результате прорыва на теплотрассе без отопления и горячей воды осталось 3 тысячи человек. Температура в квартирах не более 10-12 градусов.

— Поручил направить на ликвидацию последствий все средства и силы коммунальных служб района. Специалисты работают, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Все работы должны быть завершены сегодня — до 19:00.

Из районного резервного фонда ЖКХ выделены необходимые материалы для устранения проблемы. Подготовлены два пункта временного размещения: в театре Ростова Великого на улице Пролетарской и в городском центре молодежи и спорта.

Также глава региона поручил сделать для жителей перерасчет за услуги ЖКХ.

— Сейчас держу ситуацию на личном контроле, потребовал каждый час докладывать о том, что сделано для устранения последствий аварии, — сообщил на своей странице в социальной сети Дмитрий Миронов.