Сидят без света и воды: в Ростове Великом произошла крупная коммунальная авария

Скриншот с видео, группа во «Вконтакте» «Подслушано в Ростове Великом»

Жители Ростова бьют тревогу в соцсетях. Вечером 13 февраля без отопления и горячей воды остались улицы Радищева, Фрунзе, Спартаковская, Декабристов и Октябрьская.

– Спартаковская 105. Дома дубак и ледяная вода, но единственный плюс – свет есть. Просто кошмар, – комментирует жительница города.

По словам ростовцев, коммуникаций нет у тех, кто относится к 38 котельной. Вдобавок ко всему, у многих еще отключили свет. Местные жители уверяют, что на котельной произошла авария, там явно поврежден трубопровод. В Ростовском ЕДДС другая версия происходящего. Специалисты говорят об отключении электричества.

Коммунальная авария происходит на фоне сильнейшего снегопада.