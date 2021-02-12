Президент РФ наградил главу Рыбинска Орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Рыбинска Дениса Добрякова Орденом Мужества. Эту награду глава города получил за подготовку и участие в групповом высотном десантировании в Арктике.

Десантирование в район архипелага Земля Франца Иосифа было проведено весной прошлого года. Прыжки совершали с самолетов Ил-76 на высоте в 10 тысяч метров. До россиян подобного в арктических широтах никто никогда не делал.

Среди тех, кто не побоялся прыгать, был и мэр Рыбинска Денис Добряков – заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту в составе команды, офицер запаса.