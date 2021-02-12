В Заволжском районе Ярославле судебные приставы снесли дом

УФССП по Ярославской области

12 февраля в частном секторе Заволжского района по решению суда был снесен дом, построенный еще в 1931 году. Как оказалось, у здания было два собственника. Один в 2010 году возвел на этой земле еще один дом, а второй приобрел свою долю в 2016 году и не оценил наличие "бонусной постройки". После чего направился в суд.

Суд постановил дом снести. Стоит отметить, что решение было принято еще в июне 2020 года и должно было быть исполнено собственником в течение месяца. Но он как мог оттягивал этот момент. Тогда ему помогли судебные приставы и экскаватор.