Ярославец расплатился домом за превышение скорости

Должник сам настоял на аресте жилья. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославец накопил 270 административных штрафов и все – за превышение скорости. Сумма долга набежала серьезная, чуть меньше 230 тысяч рублей.

Когда судебные приставы вызвали к себе ярославца, он, в отличие от многих, оказавшихся в подобной ситуации, не стал юлить. Всеми силами пытался оказать помощь сотрудникам службы, но не знал, где он может взять такую сумму сразу.

- Не найдя другого выхода, мужчина добровольно предложил наложить арест на его имущество. Уже на следующий день пристав и должник встретились у ворот дома последнего. Пристав арестовал часть недвижимости, теперь она пойдет на реализацию, а вырученные деньги – в счет погашения долга, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.