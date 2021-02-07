Ярославцы из дома на Батова смогли забрать вещи из квартир

Ярославцам, пострадавшим от взрыва газа в доме на Батова, разрешили забрать вещи из квартир. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцам, пострадавшим от взрыва газа в доме на Батова, разрешили забрать вещи из квартир. Ради безопасности, весь февраль вывоз будет проходить по графику и под наблюдением спасателей.

— Мы заранее оповещаем жильцов о том, когда они смогут забрать свои вещи, поэтому жители предварительно заказывают машину для вывоза мебели и бытовой техники. Берут помощников, не более четырёх человек, — рассказал первый заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

Перед тем, как зайти в дом нужно прослушать инструктаж по безопасности и подтвердить личность. Одновременно вещи можно выносить только из двух квартир, чтобы избежать скопления на лестничных площадках.

— Сейчас будем разбирать мебель, а также готовить стиральную и посудомоечную машины, вывозить все это будем в следующий выходной на съемную квартиру, — рассказал жилец из второго подъезда Михаил Горохов.