В Ярославле чистят улицы… от брошенных машин

В Ярославле регулярно проводится чистка улиц от бесхозных машин. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле регулярно проводится чистка улиц от бесхозных машин. На этот раз рейд прошел в Дзержинском районе. Сотрудники администрации выехали на очередную эвакуацию, предварительно предупредив хозяина о процедуре и оформив все необходимые документы. Владелец автомобиля, до этого не подававший признаков своего существования, объявился в самый ответственный момент.

- Вышел собственник и заявил, что это его машина. Мы предупредили хозяина о том, что машина считается брошенной. По внешним признакам видно, что в настоящее время ей не пользуются, стоянка подобных автомобилей на городских территориях запрещена. Собственник нужно привести транспортное средство в рабочее состояние и переместить на придомовую территорию или стоянку, - рассказал первый заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

В 2021 году это уже третий автомобиль, который хотят эвакуировать. Предыдущие две машины сейчас находятся на стоянке ПАТП-1. Через два месяца администрация района выйдет в суд с иском о признании автомобилей бесхозными. Как только это произойдет, транспорт перейдет в муниципальную собственность.