В Ярославле ночью запретили парковать машины на центральном проспекте

Вводится временное ограничение остановки и стоянки машина на проспекте Ленина Фото: Мэрия Ярославля

С 22:00 4 февраля до 6 утра 5 февраля вводится временное ограничение остановки и стоянки машина на проспекте Ленина. Парковка будет запрещена на участке от Юбилейной площади до площади Ярославль-Главный.

Как пояснили в мэрии Ярославля, в это время дороги будут очищать от снега.

- В некоторых случаях припаркованные автомобили мешают вывозу снега. Совместно с сотрудниками ГИБДД выставляем временные знаки, чтобы улучшить уборку улично-дорожной сети. В большинстве случаев водители никак на это не реагируют. Попрошу автомобилистов в ночь с 4 на 5 февраля воспользоваться альтернативными местами для парковки своих транспортных средств. Это позволит нам провести уборку проспекта Ленина более качественно, - сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.