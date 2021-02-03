Новый вариант маршрутной сети Ярославля горожанам покажут в конце февраля

В мэрии Ярославля пообещали учесть замечания горожан Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мэрия Ярославля пообещала прислушаться к мнению горожан и внести изменения в новую маршрутную сеть. Этот вариант представят на суд ярославцев в конце февраля.

- Расскажем о произведенных корректировках. За последние два месяца была проведена работа по получению обратной связи от жителей города по первоначальному варианту маршрутной сети. Собраны и систематизированы основные замечания, предложения и пожелания. Мы услышали жителей, а также обсудили данный вопрос на уровне правительства области. Новый вариант маршрутной сети предоставим публично. Жители увидят, что замечания учтены, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Этот вариант будет опубликован на сайтах мэрии и «Яргортранса». Городские власти уже пообещали сохранить основные беспересадочные маршруты, но только те, где нет альтернативы по прямому сообщению.