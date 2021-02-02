Ярославец организовал незаконный бизнес в Костромской области, так как там «меньше полицейских»

29-летний житель Ярославля организовал небольшой нелегальный бизнес Фото: Олег ЗОЛОТО

29-летний житель Ярославля организовал небольшой нелегальный бизнес. В родном городе он закупил немаркированные сигареты из Армении и ОАЭ, а для их продажи арендовал ларек в Нерехте Костромской области.

Мужчина пояснил, что идея продавать контрафакт именно там родилась не случайно: городок находится недалеко от Ярославля, но он маленький, а значит, что и полицейских там гораздо меньше. Ярославец надеялся, что его незаконный бизнес просто-напросто не заметят.

Но нет. Сотрудники уголовного розыска и ОБиПК местной полиции еще за неделю до открытия ларька знали о планах его арендатора. В день начала работы полицейские выехали на место торговли и убедились в достоверности полученной ими информации.

- На витринах киоска находились контрафактные сигареты по цене в три раза дешевле, чем у законопослушных конкурентов. Во время обыска было изъято 1200 пачек, стоимость изъятой продукции – 137 тысяч рублей, что является крупным размером, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.