В Ярославской области почти 14 тысяч человек сделали прививки от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

13705 ярославцев уже сделали прививки от коронавируса, второй этап вакцинации прошли 430 человек. Такие данные на 2 февраля опубликовал департамент здравоохранения и фармации региона.

В Ярославскую область поступили 22592 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак или «Спутник V». В регионе открыты 44 пункта, где можно сделать прививку от COVID-19, организована и работа мобильных бригад.

Записаться на процедуру можно по телефонам колл-центров медицинских организаций и на сайте «Госуслуги». Дополнительная информация – по телефону 122.

Как работают прививочные пункты в Ярославской области, кому противопоказана вакцинация и о том, как записаться на прививку на сате "Госуслуги", читайте здесь.