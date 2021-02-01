Житель Тутаева продал одну и тут винтовку нескольким покупателям

В отношении 31-летнего жителя Тутаева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 31-летнего жителя Тутаева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На сайте мужчина разместил объявление о продаже винтовки для страйкбола и запросил за нее 7 тысяч рублей. Откликнулись несколько покупателей и со всех них ушлых тутаевец взял предоплату, равную стоимости этой винтовки.

- Один из покупателей, житель другого региона, не только перевел 7 тысяч рублей, но и оплатил доставку. После этого продавец перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Установить продавца труда не составило. Он не стал отпираться, признался, что винтовку продал, а предоплату другим потенциальным покупателям не вернул.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.