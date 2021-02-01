В России ввели закон о запрете мата в социальных сетях: как отреагировали ярославцы

1 февраля в России вступил в силу закон, который запрещает публиковать в социальных сетях материалы с нецензурной лексикой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
1 февраля в России вступил в силу закон, который запрещает публиковать в социальных сетях материалы с нецензурной лексикой. Теперь все аккаунты в Интернете, где количество подписчиков выше 500 тысяч, обязаны блокировать запрещенный контент.
Жители Ярославской области бурно обсуждают нововведение:
- Русский язык без мата, как каша без масла, - пишет Олег Кожарин в группе «Подслушано в Рыбинске».
- Так мы ж на нем разговариваем, - отшучивается Светлана Дегтярева.
- Все массово достаем словарь Ожегова, - предложил анонимный пользователь.
Также в соцсетях запрещены детская порнография и информация, склоняющая несовершеннолетних к самоубийствам и совершению опасных для жизни действий. Нельзя показывать способы изготовления наркотиков, рекламировать дистанционную продажу алкоголя, интернет-казино. Под запретом публикаций, которые оскорбляют человеческое достоинство, выражают неуважение к государству и Конституции.
За нарушение закона юридическим лицам будет назначен штраф до 8 миллионов рублей. Гражданам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч.