В России ввели закон о запрете мата в социальных сетях: как отреагировали ярославцы

1 февраля в России вступил в силу закон, который запрещает публиковать в социальных сетях материалы с нецензурной лексикой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 февраля в России вступил в силу закон, который запрещает публиковать в социальных сетях материалы с нецензурной лексикой. Теперь все аккаунты в Интернете, где количество подписчиков выше 500 тысяч, обязаны блокировать запрещенный контент.

Жители Ярославской области бурно обсуждают нововведение:

- Русский язык без мата, как каша без масла, - пишет Олег Кожарин в группе «Подслушано в Рыбинске».

- Так мы ж на нем разговариваем, - отшучивается Светлана Дегтярева.

- Все массово достаем словарь Ожегова, - предложил анонимный пользователь.

Также в соцсетях запрещены детская порнография и информация, склоняющая несовершеннолетних к самоубийствам и совершению опасных для жизни действий. Нельзя показывать способы изготовления наркотиков, рекламировать дистанционную продажу алкоголя, интернет-казино. Под запретом публикаций, которые оскорбляют человеческое достоинство, выражают неуважение к государству и Конституции.

За нарушение закона юридическим лицам будет назначен штраф до 8 миллионов рублей. Гражданам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч.