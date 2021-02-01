«Месть за 5500 подписей или совпадение?»: в мэрии сокращают жену ярославского общественника

Не так давно в Ярославле прошел сбор подписей за отставку градоначальника Владимира Волкова. Под документом свои подписи поставили порядка 5,5 тысяч ярославцев. Одним из организаторов этой акции стал общественник Андрей Брой, супруга которого работает в отделе мэрии. И так сложилось, что на прошлой неделе она получила уведомление о сокращении занимаемой ею должности, пишет в соцсетях депутат муниципалитета Наталия Бобрякова.

- Месть за 5500 подписей под требованием отставки или случайное совпадение? В пятницу жене моего помощника Андрея Броя, маме двоих детей, проработавшей в МКУ «Агентство по строительству» 9 лет, вручили уведомление о сокращении занимаемой ею должности. Волков сократил специалиста с высшим образованием, не имеющего за столько лет работы ни одного нарекания, ни одной жалобы. И сделано это под благородным предлогом – сокращение государственного аппарата. Чтобы не выглядеть совсем низко – благородно сократил пустую ставку, ну или чтобы не предлагать положенную по закону альтернативу, - пишет Наталия Бобрякова.

Депутат недоумевает, почему надо экономить на рядовых сотрудниках с не самыми большими зарплатами и почему нельзя начать с себя и урезать дополнительное финансирование?