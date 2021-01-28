На въезде в Ярославль столкнулись две фуры: погиб водитель из Костромы

На въезде в Ярославль столкнулись две фуры Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 28 января, рано утром в Ярославском районе столкнулись две фуры «Вольво». ДТП произошло около 4.30 утра на Московском проспекте у дома №122.

По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, фура, что ехала сзади, врезалась в грузовик, который шел впереди. В результате столкновения погиб 49-летний житель Костромы, водитель «Вольво», он был за рулем ехавшей позади фуры. Мужчина скончался на месте аварии.

На ДТП выезжали врачи, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются вес обстоятельства аварии.