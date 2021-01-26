В Ярославле благоустроят пять общественных территорий: какие именно?

Добрынинский парк благоустроен частично Фото: Полина Вачнадзе

В 2021 году в Ярославле будут благоустроены пять общественных территорий. Горожане выбрали площадку у Яковлевской церкви, парк Победа на Липовой горе, Юбилейный парк, Тверицкую набережную и «Озерную гривку».

На территории у Яковлевской церкви собираются сделать тротуары и парковку, а также детскую площадку – если получится сэкономить деньги. Это благоустройство обойдется бюджету в 9 миллионов рублей. 25 миллионов собираются вложить в парк на Липовой горе. Здесь должны установить детские и спортивные площадки, наладить освещение и привести в порядок центральную аллею.

В 2021 году городские власти планируют завершить благоустройство Юбилейного парка.

- Основным элементом станет велобеговая дорожка по периметру всей территории парка. Также предусмотрена установка оборудования для занятий паркуром, скейт-площадки, освещения и малых архитектурных форм. «Озерная гривка» - это территория со сложными обводненными грунтами. Есть несколько различных вариаций ее благоустройства. По данной теме мы продолжим обсуждение проекта с городским сообществом. На территории Тверицкой набережной будет обустроено восемь площадок для игры в волейбол и детская площадка. Также планируется благоустройство аллеи, оснащение ее малыми архитектурными формами и освещением, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.