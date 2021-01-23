У переславца отобрали «Cadillac» в счет долга

Молодой мужчина очень хотел престижную иномарку, но не рассчитал свои финансовые возможности. ФОТО: УФССП по Ярославской области

25-летний житель Переславля в шаге от того, чтобы лишиться дорогой машины. Судебные приставы арестовали «Cadillac» из-за долга по автокредиту.

Переславец кредитовался в банке, чтобы стать владельцем престижной иномарки. Но как только сел за руль дорогого авто, забыл о своем долге. Банк обратился в суд, который вынес решение об аресте «Cadillac» и запрете регистрационных действий с ним. - Судебные приставы наложили арест на автомобиль, но оставили машину на ответственное хранение владельцу без права пользования, предупредив его об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Стоит отметить, что предварительная оценка «Cadillac» превысила 700 тысяч рублей. Если желающих купить машину на первичных торгах не найдется, то в соответствии с законодательством на повторные торги автомобиль будет выставлен по сниженной на 15% цене. Но у владельца иномарки еще есть шанс ее вернуть – главное,у спеть заплатить долг.