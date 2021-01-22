На ярославский Департамент транспорта подали в Арбитражный суд

Комиссия пришла к выводу, что между департаментом и перевозчиком имели место согласованные действия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославское УФАС России посчитало департамент транспорта Ярославской области и ООО «ВОЛТАКС-ТРАНС» нарушителями закона "О защите конкуренции".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году департамент открыл конкурс на закупку свидетельств на перевозки по маршрутам № № 107, 111, 112, 116, 141. Участие приняла только организация - «ВОЛТАКС-ТРАНС». Для конкурентов эти маршруты в том виде, в котором они были заявлены на конкурс, оказались не интересны из-за нерентабельности.

Однако, после победы ООО «ВОЛТАКС-ТРАНС» предложил департаменту продлить маршруты и изменить конечные и начальные остановки. Предложение было принято. Нововведение выгодно изменило маршруты для пассажиров и конкурентов-перевозчиков.

Комиссия пришла к выводу, что между департаментом и перевозчиком имели место согласованные действия. Маршруты были изменены без проведения конкурсных процедур, новых свидетельств и карт, что привело к ограничению конкуренции на рынке перевозок.

Решением УФАС стало обращение в Арбитражный суд с иском о признание ранее выданных свидетельств и карт по новым маршрутам. На должностных лиц наложены административные штрафы.