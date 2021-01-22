Да будет свет: в Брейтовском районе наладили электроснабжение

В Брейтовском районе наладили электроснабжение. ФОТО: филиал «Россети Центр»

Подача электроэнергии в Брейтовском районе идет в полном объеме, об этом КП-Ярославль сообщили в филиале «Россети Центр Ярэнерго».

- В случае поступления локальных заявок от населения бригады готовы незамедлительно продолжить аварийно-восстановительные работы. Заявки можно оставлять по телефону 8-800-220-0-220, - пояснили в Ярэнерго.

Напомним, что подача электричества в некоторые деревни Брейтовского района прекратилась 19 января. Свет периодически появлялся, но потом гас. Из-за этого, по словам местных жителей, у них испортилась часть бытовых приборов.

Коммунальщики объяснили, что виной всему снежный циклон. Снегопады и перепады температур привели к налипанию снега на провода и образованию наледи, что привело к обрывам линий.