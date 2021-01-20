В Ярославской области арестовали мать восьмерых детей

В заключение на 10 суток женщина отправилась прямо из зала суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетная мать из Данилова арестована на 10 суток из-за невыплаты алиментов. Долг перед пятью дочерьми и тремя сыновьями накопился немалый – более 1 миллиона рублей.

Судебный пристав пытался решить дело миром и взыскать деньги на содержание детей с расчетных счетов горе-матери. Но счета были пусты, средств на них не поступало.

Так как алименты без уважительной причины не выплачивались более двух месяцев, суд назначил должнице наказание в виде ареста на 10 суток. Отбывать этот срок женщина отправилась прямо из зала суда.

- За гражданкой сохранится обязанность по исполнению алиментных обязательств. В случае невыплаты алиментов женщина будет привлечена к уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.