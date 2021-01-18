Необычная находка позволила прикоснуться к истории Ярославля. Во время ремонта в главном корпусе ЯГПУ на улице Республиканской рабочие нашли пулю.- Не беспокойтесь, никакого криминала, по крайней мере, в последние 100 лет. По мнению специалистов, выстрел был произведен из винтовки Мосина образца 1891 года или винтовки Манлихера образца 1895 года, а пуля была изготовлена не ранее 1908 года. Можно предположить, что пуля была выпущена во время Ярославского антибольшевистского восстания в июле 1918 года, когда в городе велись ожесточенные бои, - написал на своей странице в «Фейсбуке» ректор университета Михаил Груздев.