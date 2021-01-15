Более полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с ярославцев и организаций-нарушителей. Штрафы выносили за несоблюдение масочного режима, отсутствие перчаток, термометрического контроля и санитайзеров в организациях.- За последние несколько месяцев на принудительное исполнение поступило 375 штрафов. Добровольно и в установленные сроки эти штрафы гражданами и юридическими лицами не были погашены, - пояснили в УФССП по Ярославской области.В итоге нарушители все же заплатили в казну в общей сложности 547 тысяч рублей.