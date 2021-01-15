Судебные приставы обязали 22-летнюю жительницу Углича выплатить уголовный штраф за кражу.Воспитательница детского сада, будучи в гостях, украла у своей знакомой 90 тысяч рублей. Пьяная женщина, пока ее никто не видит, вышла в коридор и из сумки потерпевшей взяла кошелек. В кошельке лежала банковская карта, с нее злоумышленница чуть позже сняла 90 тысяч рублей. Суд не стал лишать женщину свободы и назначил ей штраф в 50 тысяч рублей.Но угличанка не спешила его выплачивать. Тогда исполнительное производство возбудили уже судебные приставы.- Подействовала угроза замены условного срока на реальное лишение свободы. Только тогда должница заплатила штраф, - пояснили в пресс-службе ведомства.