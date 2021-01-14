Ярославцы чаще других жителей области нарушают правила дорожного движения и не спешат платить штрафы. Из 98 тысяч жителей региона, имеющих долги по линии ГИБДД, 53 тысячи приживают в областном центре.Далее в рейтинге неплательщиков, который составили судебные приставы, ростовцы. В Ростове Великом приживают 3 тысячи должников по штрафам. 2 тысячи неплательщиков - из Рыбинска.Самые добропорядочные граждане - в Переславле. Там всего 42 должника.- За 2020 год судебные приставы взыскали штрафов ГИБДД на сумму более чем в 134 миллиона рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.