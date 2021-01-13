В Переславле-Залесском московская компания «Морской базис» собралась выращивать форель и белугу. Аквакультурный комплекс будет состоять из четырех цехов, на строительство каждого уйдет около трех месяцев. В проект фирма планирует вложить 400 миллионов рублей.Каждый цех рассчитан на получение до 100 тонн рыбы, которая будет выращиваться в установке замкнутого водоснабжения. Мальков в Ярославскую область привезут из-за границы. Первую партию рыбы хотят получить уже в 2022 году.На данный момент в Ярославской области работает три подобных предприятия. Там выращивают радужную форель, балтийского сига, клариевого сома и осетровые виды рыб. В Ярославле в одном из ресторанов открыт цех передержки черноморских устриц и мидий, который полностью воссоздает условиях их первоначального обитания. В год продается 24 тысячи устриц и 8400 килограммов мидий.