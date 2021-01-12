В новогодние праздники два человека скончались от побоев во время пьяных разборок.5 января преступление произошло в деревне Малинники Некрасовского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил свою сожительницу.- Он нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Подозреваемый задержан и заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.10 января конфликт во время застолья возник между двумя друзьями. В итоге 19-летнйи пьяный парень до смерти избил своего 34-летнего знакомого. Расследование двух уголовных дел продолжается.