В ярославском ГИБДД назвали предварительную причину двух ДТП, которые произошли в первые дни нового года и унесли жизни шести человек. Напомним, одна из аварий случилась 2 января в Переславском районе. «БМВ» вылетел на встречку и столкнулся с двумя машинами. В результате погибли четыре человека. Второе смертельное ДТП произошло 3 января в Ростовском районе при аналогичных обстоятельствах. На месте ЧП скончались две женщины.- По предварительной информации, возможной причиной обоих ДТП стало движение по обочине, что повлекло утрату водителями, виновными в происшествиях, контроля над транспортными средствами, - сообщили в Госавтоинспекции.Водителям напоминают, что движение по обочинам дорог запрещено. Тех, кто нарушит данное правило, ждет штраф в размере полутора тысяч рублей.