За вход на каток на улице 3-я Яковлевская, 31, который был заявлен городскими властями как бесплатный, с ярославцев берут деньги. Об этом вчера, 4 января, в социальной сети сообщила местная жительница.- На всех сайтах в СМИ указано, что по данному адресу мэрией организован бесплатный каток. Приехали с детьми покататься. И что видим? С детей собирают деньги за выход на лед, - написала Катерина З.К своему посту женщина прикрепила фотографию прайса: дети могут покататься за 100 рублей, взрослые - за 150.- На каком основании школа ведет предпринимательскую деятельность в месте, где должен был быть организован бесплатный каток? Это законно? Кассы я не увидела. Уважаемый Андрей Евгеньевич Мамонтов и мэрия, верните детям бесплатный каток! - обратилась ярославна к местным властям.Поздно вечером под тем же постом на возмущение женщины отреагировал директор спортивной школы №19, на территории которой находится каток.- Спасибо большое за обратную связь о сложившейся ситуации на катке. От себя лично и администрации МУ СШОР №19 приношу извинения. По данному вопросу нами была проведена проверка. Выявлены нарушения оказания услуг выхода на каток организацией, с которой был заключен договор по обслуживанию данной ледовой площадки. Вопрос решается, и в дальнейшем каток будет предоставляться бесплатно, - пояснил Станислав Маляренко.