Авария, в которой два человека погибли, еще двое пострадали, произошла сегодня, 3 января, в 14:45 на трассе М-8 в Ростовском районе. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой Рав4».Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что от сильного удара изрядно помяло обе машины.В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка второй машины. Еще два человека, водитель и 8-летний пассажир «Тойоты», получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.