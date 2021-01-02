В Ярославле ищут 34-летнего Михаила и 6-летнюю Веронику Бураковых. Вчера, 1 января, около 17 часов они ушли из дома в Красноперекопском районе и не вернулись.Мужчине на вид 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, русые короткие волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном с красными вставками на боковых карманах, на ногах - черные ботинки со шнурками. Особая примета: отсутствует верхняя часть правого уха.Девочке на вид 6-7 лет, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета в красную шапку с бамбонами, фиолетовую куртку с белыми вставками, серые дутые штаны, на ногах - темно-синие ботинки.Пропавшие взяли с собой собаку - рыжего шпица на красном поводке.Если вы видели Михаила и Веронику или знаете, где они могут находиться, позвоните по телефонам: 02, 102 или 112.