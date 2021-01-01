Ярославль вошел в десятку самых привлекательных городов России. Таковы итоги голосования, которое проходило на сайте проекта «Город России. Национальный выбор - 2020». Столица Золотого кольца получила 63858 голосов и заняла девятую строчку рейтинга.Лидером стал Смоленск. За него проголосовали почти 206 тысяч человек. На втором месте расположился Севастополь (194,7 тысячи голосов), на третьем - Нальчик (134,9 тысячи голосов).Также в первую десятку вошли Курск (118,5 тысячи), Ставрополь (111), Омск (77,7), Владимир (73), Хабаровск (64,5) и Майкоп (59,2).Как отметили организаторы проекта, всего в голосовании приняли участие более шести миллионов жителей страны.