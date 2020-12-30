ЧП произошло во Фрунзенском районе Ярославля воскресенье, 27 декабря. На перекрестке на Московском проспекте внезапно загорелся автомобиль. Водитель, у которого было обожжены руки и лицо, звал на помощь. Остановился сотрудник Росгвардии. Сержант быстро достал огнетушитель и погасил пламя.- После он доложил о случившемся дежурному офицеру своего подразделения и вызвал скорую помощь. До приезда медиков сержант полиции оставался на месте, оказывал помощь пострадавшему, помогал ему снять обгоревшие вещи, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.43-летнего водителя загоревшейся машины пришлось госпитализировать.